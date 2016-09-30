T24 LogoT24 Logo
Politika

Suudi Arabistan Veliaht, Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi

Yıldırım, Veliaht Prensi, Muhammed bin Nayif'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı

30 Eylül 2016 00:21

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif bin Abdülaziz Al Suud'u Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Yıldırım ve Muhammed bin Nayif'in, tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

 

'Merhaban eyyuhel askeri'

 

Muhammed bin Nayif, tören kıtasını "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü" ve "Merhaban eyyuhel askeri" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Yıldırım ve Muhammed bin Nayif, Türkiye veSuudi Arabistan bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da hazır bulundu.

 

Baş başa görüştüler

 

Başbakan Yıldırım, havaalanında da karşıladığı Muhammed bin Nayif’le Çankaya Köşkü’nde baş başa görüştü.

Başbakan Yıldırım ve Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere de başkanlık etti.      

 

ETİKETLER

binali yıldırımsuudi veliahtıMuhammed bin Nayif bin Abdülaziz Al Suudçankaya köşkü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24