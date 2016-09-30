Suudi Arabistan Veliaht, Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif bin Abdülaziz Al Suud'u Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Yıldırım ve Muhammed bin Nayif'in, tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

'Merhaban eyyuhel askeri'

Muhammed bin Nayif, tören kıtasını "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü" ve "Merhaban eyyuhel askeri" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Yıldırım ve Muhammed bin Nayif, Türkiye veSuudi Arabistan bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da hazır bulundu.

Baş başa görüştüler

Başbakan Yıldırım, havaalanında da karşıladığı Muhammed bin Nayif’le Çankaya Köşkü’nde baş başa görüştü.

Başbakan Yıldırım ve Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere de başkanlık etti.