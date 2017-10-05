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Dünya

Suudi Arabistan, Rusya'dan S-400 alacak

Suudi Arabistan, Rusya'ya S-400 için 1 milyar dolar ödeyecek

05 Ekim 2017 22:25

Rusya ile Suudi Arabistan, S-400 hava savunma sistemi satışı konusunda uzlaştı. Suudi Arabistan, Rusya'ya S-400 için 1 milyar dolar ödeyecek.

Reuters haber ajansının Suudi Arabistan devlet şirketi Askeri Endüstri Şirketi'nin açıklamasından aktardığına göre, varılan mutabakat anlaşmasında yalnızca S-400 değil, Kornet anti tank sistemi, Kalashnivov AK-103 ve TOS-1A roket fırlatıcısı da var.

Açıklamada, Rusya'nın Suudi Arabistan'a bu silahların teknoloji transferini de yapacağı yer aldı. Rusya Türkiye'ye S-400 satarken anlaşmaya teknoloji transferini dahil etmemişti.

Tarihte bir ilk

Tarihte ilk kez bir Suudi Kralı, Rusya’yı ziyaret etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in bugün Moskova'ya yaptığı ziyaretin dönüm noktası niteliğinde bir gelişme olduğunu söylemişti.

Kral Selman ile Moskova'da yaptıkları görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Putin, "Bu, ikili ilişkiler tarihinde Suudi Arabistan Kralı'nın Rusya'ya yaptığı ilk ziyaret. Bu ziyaret, başlı başına dönüm niteliğinde bir gelişme. İlişkilerimiz son derece büyük bir tarihe sahip" ifadelerini kullanmıştı.

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