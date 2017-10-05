Putin: Kral Selman'ın ziyareti dönüm noktası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Moskova'ya yaptığı ilk resmi ziyaretinin dönüm noktası niteliğinde bir gelişme olduğunu söyledi.

Kral Selman ile Moskova'da yaptıkları görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Putin, "Bu, ikili ilişkiler tarihinde Suudi Arabistan Kralı'nın Rusya'ya yaptığı ilk ziyaret. Bu ziyaret, başlı başına dönüm niteliğinde bir gelişme. İlişkilerimiz son derece büyük bir tarihe sahip" dedi.

"Sovyetler Birliği, Suudi Arabistan'ı tanıyan ilk ülkeydi"

Sovyetler Birliği'nin, Kral Selman'ın babası tarafından 1926 yılında kurulan Suudi Arabistan Krallığı'nı resmen tanıyan ilk ülke olduğunu anımsatan Putin, "Bugün burada sizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ziyaretiniz hükümetlerarası ilişkileri geliştirmek açısından önemli bir itici güç olacak" ifadelerini kullandı.

Kral Selman: Barış ve güvenlik için Moskova ile ilişkileri geliştirme niyetindeyiz

Putin'in ardından söz alan Kral Selman, Riyad'ın barış ve güvenlik için Moskova ile ilişkileri pekiştirme niyetinde olduğunu belirtti.

​Kral Selman şu ifadeleri kullandı:

"Bir dost ülkede bulunmaktan mutluyuz. Barış ve güvenlik ile küresel ekonominin gelişmesi için ikili ilişkileri geliştirme niyetindeyiz."

Putin, Kral'ın ziyaret davetini kabul etti

Kral Selman, Putin'i Suudi Arabistan'a davet etti. Kral Selman'a teşekkür eden Putin, "Ülkenize yaptığım son ziyareti hatırlıyorum. Davetinize mutlaka icabet edeceğim ve Suudi Arabistan'ı yeniden ziyaret edeceğim" yanıtını verdi.

"Ortadoğu'ya ilişkin bilgilendirici bir fikir alışverişi yaptık"

Sputnik'in haberine göre; Putin, dün (4 Ekim 2017) Moskova'ya gelen Kral Selman ile Ortadoğu'daki duruma ilişkin detaylı bir istişare yaptıklarını ifade etti.

Ortadoğu'daki durumun yanı sıra ikili ilişkileri konuştuklarını aktaran Putin, kapsamlı, bilgilendirici ve güvene dayalı bir fikir alışverişi olduğunun altını çizdi.

Suudi Kral: Suriye krizi cenevre - 1 ve BMGK kararlarına uygun olarak çözülmeli

Suudi Kral da, özellikle Suriye konusuna değinerek, Riyad'ın krizin Cenevre-1 kararlarına ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun olarak çözülmesinden yana olduklarını ifade etti.

Enerji alanında işbirliği

Kral Selman, küresel petrol piyasalarında istikrarın sağlanması için Rusya ile işbirliği yapmak istediklerini de söyledi.

Suudi Kral, "Küresel ekonominin büyümesine katkı sunmak amacıyla küresel petrol piyasalarında istikrar sağlamak için ülkelerimiz arasındaki pozitif işbirliğinin devam etmesi yönünde çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birçok uluslararası sorunda ortak görüşe sahibiz"

Kral Selman, Moskova ve Riyad'ın birçok bölgesel ve uluslararası sorunda ortak görüşe sahip olduklarını kaydetti.

Rusya'nın farklı alanlarda ikili ilişkileri geliştirme konusundaki ortak isteği her zaman için teyit ettiğini aktaran Kral, "Bu ilişkilerin, birçok bölgesel ve uluslararası sorunda bulunan görüş birliğiyle şekillendiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.