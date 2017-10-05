Suudi Arabistan Kralı Selman ilk kez Rusya'da

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, iki ülke arasındaki ilişkiler tarihinde ilk olarak Rusya ziyaretini gerçekleştiriyor.

Moskova’daki Vnukovo havalimanına iniş yapan Suudi Arabistan Kralı Selman'ı, havalimanında Preobrajenskiy merasim kıtası ve orkestra ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin’in de içinde yer aldığı heyet karşıladı.

Moskova'da 3 gün kalması beklenen ve iki ülke arasında ikili ilişkilerin ele alınacağı ziyarette Kral Selman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek.

İki lider askeri-teknik işbirliğini de ele alacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Kral Selman ile petrol üretiminin kısıtlandığı şartlarda petrol pazarındaki durumu, ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki durumu ele almasının ve bölgelerdeki krizlerin çözümüne vurgu yapılmasının beklendiğini belirtti. Peskov, iki liderin askeri-teknik işbirliği konusunu da görüşebileceklerini aktardı.

Başbakan medvedev ile de görüşecek

Sputnik’in haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in yarından sonraki programındaysa Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşme bulunuyor. Görüşmede karşılıklı yatırım projelerinin ve ticaret, ekonomi, sanayi, enerji ve tarım alanındaki işbirliğinin ele alınması bekleniyor.

Kral'a bin kişi eşlik ediyor

Kral Selman'ın başkanlık ettiği heyette kendisine yaklaşık bin kişi eşlik ediyor.