Suudi Arabistan, Newcastle United'ı satın alıyor

Suudi Arabistan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yeni sahibi olmaya çok yaklaştı. Suudi Arabistan devlet fonu PIF ile kulüp sahibi Mike Ashley arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde İngiliz ekibinin 350 milyon sterline el değiştirmesi bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley ile Suudi Arabistan'a ait devlet fonu PIF (Arab state's Public Investment Fund) arasında yürütülen görüşmelerde önemli yol kat edildi.

Ligde 30 puanla 14. sırada yer alan Newcastle ekibinin yaklaşık 350 milyon sterlin karşılığında el değiştirmesi bekleniyor.

Ashley'nin 2007 yılında 134 milyon sterline satın aldığı Newcastle United, bugüne kadar iki kez Premier Lig'den düştü.

2013 yılında Sheffield United'ın yarısına ortak olan Suudi prens Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz Al Saud, geçen yıl şubat ayında kulübün tamamını satın almıştı.