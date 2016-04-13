T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suudi Arabistan Kralı Selman, İstanbul'da 100 araçla karşılandı

Kral Selman, uçaktan yürüyen merdiven ve asansör kullanarak indi

13 Nisan 2016 18:39

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, özel uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Kral için Atatürk Havalimanı apronunda yaklaşık 100 lüks araç hazır bekletildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kralı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve yetkililer karşıladı. Kral Selman, uçaktan yürüyen merdiven ve asansör kullanarak indi. Bu sırada havalimanında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Polis helikopterinin de güvenlik önlemlerine havadan destek verdiği gözlendi. Bir süre apronda yetkililerle konuşan Suudi Kralı, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte İstanbul'da konaklayacağı Çırağan Sarayı'na geçti.

Suudi Kralı Selman'ı yaklaşık 100 aracın bulunduğu uzun bir araç konvoyunun takip ettiği görüldü.

ETİKETLER

kral selmantürkiyeziyaretsuudi arabistan500 araçmercedesotoparksığmadıotelistanbul100araçuçakmerdivenhaber

İlgili Haberler

Suudi Arabistan Kralı'nın Türkiye ziyareti öncesinde kiralanan 500 Mercedes otoparka sığmadı!

"Ankara'da yeterli sayıda araç bulunmadığı için İstanbul, Antalya gibi farklı illerden kiralık Mercedes’ler getirildi"

Saray'a çıkan Suudi Arabistan Kralı Selman, Devlet Nişanı ödülünü aldı

Takdim töreninde iki lider de birlik ve kardeşlik mesajı verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24