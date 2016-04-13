Suudi Arabistan Kralı Selman, İstanbul'da 100 araçla karşılandı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, özel uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Kral için Atatürk Havalimanı apronunda yaklaşık 100 lüks araç hazır bekletildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kralı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve yetkililer karşıladı. Kral Selman, uçaktan yürüyen merdiven ve asansör kullanarak indi. Bu sırada havalimanında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Polis helikopterinin de güvenlik önlemlerine havadan destek verdiği gözlendi. Bir süre apronda yetkililerle konuşan Suudi Kralı, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte İstanbul'da konaklayacağı Çırağan Sarayı'na geçti.

Suudi Kralı Selman'ı yaklaşık 100 aracın bulunduğu uzun bir araç konvoyunun takip ettiği görüldü.