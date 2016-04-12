Saray'a çıkan Suudi Arabistan Kralı Selman, Devlet Nişanı ödülünü aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Saud'u Beştepe'de resmi devlet töreniyle karşıladı.

Kral Selman'a Erdoğan tarafından Devlet Nişanı Madalyası takdim edildi. Takdim töreninde iki lider de birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'a hitaben "Esselamu Aleyküm. Burada değerli dostum Hadimul Haremeyn Eş Şerifeyn (Haremeyn Hizmetkarı) Kral Selman bin Abdülaziz'a devlet nişanı takdir etmek için bulunuyoruz.Değerli dostum aziz kardeşim. Suudi Arabistan'da tahta çıktığınız günden bu yana ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağladınız.Ülkemizde sergilediğiniz işbirliği ve dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. Bu düşüncelerle kadim dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güzide sembolü olacak bu nişanı zatı alilerine takdir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kral Selman da Erdoğan'a cevap vererek "Kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan, selamım size ve buradaki katılımcılara olsun. Bana tevcih edilen bu nişandan dolayı teşekkürlerimi iletmek isterim. Şüphesiz Türkiye'nin hem halkıyla hem hükümetiyle olan ilişkilerimiz gerçekten de takdire şayandır." dedi.