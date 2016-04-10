T24 LogoT24 Logo
Politika

Suudi Arabistan Kralı'nın Türkiye ziyareti öncesinde kiralanan 500 Mercedes otoparka sığmadı!

"Ankara'da yeterli sayıda araç bulunmadığı için İstanbul, Antalya gibi farklı illerden kiralık Mercedes’ler getirildi"

10 Nisan 2016 14:08

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak yarın Ankara’ya gelecek. Suudi yetkililer, Kral Selman'ın Türkiye ziyareti öncesinde 500 civarında Mercedes araç kiraladı. Ankara'da yeterli sayıda araç bulunamaması üzerine İstanbul, Antalya gibi farklı illerden Mercedes'ler getirildi. Araçlar, Kral Selman'ın kalacağı otelin otoparkına sığmadı. Otelin önünde uzun araç kuyrukları oluşurken, Suudi Kral'ın kalacağı otelin tamamen kapatıldığı öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre;  Suudi kralın Ankara’da kalacağı otelde “kişiye özel” bazı düzenlemeler yapıldığı öğrenildi. Suudi krallar, kalacakları oteli tamamen kapatırken, klozetten yiyeceklerine kadar pek çok ihtiyaç malzemesini de yanlarında getiriyor.

Çeşitli temaslarda bulunacak

 

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, 11 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı kaydedildi.

Kral Selman'ın Ankara'daki temaslarının ardından, 14-15 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi'ne de katılacağı bildirildi.

ETİKETLER

kral selmantürkiyeziyaretsuudi arabistan500 araçmercedesotoparksığmadıotel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24