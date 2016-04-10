Suudi Arabistan Kralı'nın Türkiye ziyareti öncesinde kiralanan 500 Mercedes otoparka sığmadı!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak yarın Ankara’ya gelecek. Suudi yetkililer, Kral Selman'ın Türkiye ziyareti öncesinde 500 civarında Mercedes araç kiraladı. Ankara'da yeterli sayıda araç bulunamaması üzerine İstanbul, Antalya gibi farklı illerden Mercedes'ler getirildi. Araçlar, Kral Selman'ın kalacağı otelin otoparkına sığmadı. Otelin önünde uzun araç kuyrukları oluşurken, Suudi Kral'ın kalacağı otelin tamamen kapatıldığı öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Suudi kralın Ankara’da kalacağı otelde “kişiye özel” bazı düzenlemeler yapıldığı öğrenildi. Suudi krallar, kalacakları oteli tamamen kapatırken, klozetten yiyeceklerine kadar pek çok ihtiyaç malzemesini de yanlarında getiriyor.

Çeşitli temaslarda bulunacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, 11 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı kaydedildi.

Kral Selman'ın Ankara'daki temaslarının ardından, 14-15 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi'ne de katılacağı bildirildi.