Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde soruldu: Cemal Kaşıkçı nerede?

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girmesinden bu yana haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için basın açıklaması yapıldı ve "Cemal Kaşıkçı nerede?" diye soruldu.

Gazete DuvaR’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Arap Devletleri Meclisleri isimli oluşumun açıklamasında, “Kaşıkçı’nın kaçırılması açıkça insanlık adına çok büyük bir suç” denildi.

"Sorumlular soruşturulmalı"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu cinayet ya da yapılan bu eylem kesinlikle bir tahkikattan geçmeden kesinlikle kabul edilmeyecek. Bununla alakalı bütün iş birlikçiler sorumlular soruşturulmalı. Biz burada bulunan meclis üyeleri, Arap basını ve politikacılar olarak bu eylemleri protesto ediyoruz. Tutuklu gazeteci arkadaşımızın akıbetinin bir an önce açıklanmasını istiyoruz. Bu kesinlikle insan haklarına uymayan bir muhakeme yöntemi.”

"Erdoğan'a sonsuz güveniyoruz"

Mısır’daki El Gad Savri Partisi’nin Başkanı Eymen Nur da “Biz meclis olarak Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz güvence duyduğumuzu, Cemal Kaşıkçı hakkında bütün bilgileri açıklayacağına inanıyoruz” dedi.

Nur, “Arap dünyasına Cemal Kaşıkçı hakkındaki bilgileri beklediğimizi ifade ederim. Arap basınına da birkaç kelime etmek istiyorum. Bizler birçok zulme maruz kalmaktayız. Konsoloslukta da büyük sorunlar yaşamaktayız. Recep Tayyip Erdoğan’a basına verdiği ehemmiyetten dolayı burada serbestçe kalmamız için kolaylıklar sağlanmasını bekliyoruz" diye devam etti.

Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan da “Bu ifade özgürlüğüne karşı bir saldırıdır” dedi.

‘Arap Baharı’ diye adlandırılan süreçteki aktivizmiyle 2011’de Nobel Barış Ödülü alan Tevekkül Karman da bir konuşma yaptı. Karman, “Eğer öldürüldüğü haberi doğruysa, bu korkunç bir suç. Uluslararası toplum bu suça karşı durmalı. Bu suç, Suudi Arabistan’ın içinde, (veliaht prens) Muhammed bin Selman’ın muhaliflerinin yaşadıklarından farklı değil. Bu, onların, Suudi Arabistan içinde vatandaşlara uyguladığı devlet terörünün parçası. Meslektaşımız Cemal Kaşıkçı’nın serbest bırakılması çağrısı yapmak için buradayız” dedi.