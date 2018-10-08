“Cemil Kaşıkçı olayında sır perdesini siyah araç aralayacak”

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolan gazeteci Cemil Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ve cesedinin camları filmle kaplı bir konsolosluk aracıyla binadan çıkarıldığı iddia ediliyor.

Sabah gazetesinden Kenan Kıran’ın haberine göre, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giriş yaptıktan sonra sırra kadem basan ve öldürüldüğü iddia edilengazeteci Cemil Kaşıkçı ile ilgili ipuçları MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün görev yapan personelden oluşan özel ekip tarafından değerlendiriliyor.

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En büyük şüphe, Kaşıkçı'nın içeri girmesinden 2 saat sonra konsolosluktan ayrılan 6 araçtan biri olan, camları filmle kaplı siyah minibüs üzerinde yoğunlaştı. Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra konsolosluk yerleşkesinden çıkarıldığını değerlendiren özel ekip, olay günü Suudi Arabistan'dan iki ayrı uçakla gelip aynı gün geri dönen 15 kişiyle ilgili incelemesini sürdürüyor.