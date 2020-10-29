Suudi Arabistan'ın Türkiye boykotuna ilişkin önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mehmet Güzelmansur, gayri resmi Suudi Arabistan ambargosunun görüşülmesiyle ilgili olarak TBMM’de önerge verdi. Önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, gittikçe derinleşen ve yaygınlaşan gayri resmi Suudi ambargosunun nedenleri ve sonuçlarıyla ele alınması, bu ambargo karşısında alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de genel görüşme açılması için önerge verdi. CHP Grup önerisi olarak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Tele1'in haberine göre; Önerge sahibi Güzelmansur TBMM’de yaptığı konuşmada "Suudi Arabistan 1929’da dostluk anlaşması imzaladığımız, dost ve Müslüman bir ülke. 90 yıllık ikili iyi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. 6 milyar doların üzerinde ticaret hacmimiz var. İki ülke halkları karşılık kardeşlik, akrabalık ilişkileri geliştirdi. Ama birkaç yıldır bir siyasi kriz yaşıyoruz. Niçin ve ne uğruna ilişkiler bu boyuta getirildi, mutlaka sorgulanmalı. Bu siyasi krizle birlikte Suudi Arabistan, 1,5 yıl önce, Türkiye’ye karşı örtülü bir ambargo başlattı" dedi.

"Türk malları çürümeye bırakılıyor"

Suudi ambargosunda, 1,5 yılda yaşanan gelişmeleri sıralayan Güzelmansur “Gümrüklerde Türk mallarına tam sayım uygulanıyor. Ürünlerimizin girişi yavaşlatılıyor. Türk malları limanlarda çürümeye, bozulmaya yüz tutuncaya kadar bekletiliyor. 10 günde pazara sunulan sebze meyve 30 günde ancak pazara giriyor.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan’da süper market zincirlerinden, fastfood zincirlerine kadar pek çok firma Türk ürünlerini satmayacaklarını, kullanmayacaklarını açıkladı. Türk müteahhitlere iş verilmeyen Suudi Arabistan’da vatandaşlara, "Türkiye’ye gitmeyin" çağrıları yapıyor ve ülkedeki lokantalar için bile boykot uygulanması yönünde uyarılarda bulunuluyor.