Suudi Arabistan'ın 'The Guardian'ın iddiası soruşturulsun' çağrısına tepki: Bu konuyu incelemesini isteyeceğim bir gazeteci vardı ama öldürdünüz

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Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçiliği'nin The Guardian'ın "Dünyanın en zengin insanlarından olan Amazon ve The Washington Post'un milyarder sahibi Jeff Bezos'un cep telefonunun 2018'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından gönderilen bir WhatsApp mesajının ardından 'hacklendiği' iddiası" ile ilgili soruşturma başlatılması çağrısına tepki gösteren gazeteci Jake Tapper, Riyad'a Cemal Kaşıkçı hatırlatmasında bulundu.

The Guardian'ın haberinin kısa sürede çok paylaşılmasının ardından ülkenin ABD büyükelçiliği, " Bay Jeff Bezos'un telefonunun 'hacklenmesinin' arkasında Krallık'ın olduğunu ifade eden medya raporları absürt. Gerçeklerin ortaya çıkması için bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN-The Guardian: Suudi Veliaht Prensi Selman, Kaşıkçı cinayetinden kısa süre önce Washington Post ve Amazon'un sahibi Bezos'un telefonunu 'hackledi'

Tapper da bu açıklamaya tepki göstererek Suudi muhalif Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda devlet yetkilileri tarafından katledilmesini hatırlatarak, "Süper fikir. Bu konuyu incelemesini isteyeceğim saygıdeğer bir Washington Post köşe yazarı vardı ama onu öldürdünüz" yazdı.

Birçok kurum ve ülkenin istihbarat birimi Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiğini savunmuştu.