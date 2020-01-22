The Guardian: Suudi Veliaht Prensi Selman, Kaşıkçı cinayetinden kısa süre önce Washington Post ve Amazon'un sahibi Bezos'un telefonunu 'hackledi'

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Dünyanın en zengin insanlarından olan Amazon ve The Washington Post'un milyarder sahibi Jeff Bezos'un cep telefonunun 2018'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından gönderilen bir WhatsApp mesajının ardından 'hacklendiği' iddia edildi. Olayın, muhalif Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda katledilmesinden 5 gün önce yaşanması dikkati çekti.

The Guardian'ın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Bin Selman'ın telefonundan dünyanın en zengin insanlarından birine gönderilen şifreli mesaj, dijital forensik incelemelerine göre Bezos'un telefonuna sızdı. Analize göre sızmanın kaynağının bir video olabileceği belirtildi.

Kaynaklara göre dosya, ikili "dost canlısı bir konuşma" yaparken gönderildi.

Konuyla ilgili bilgisi olan bir başka kaynak saatler içinde Bezos'un telefonunda büyük boyutta bilgi çalındığını belirtti. Telefondan ne alındığı veya verilerin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilmedi.

The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'ın gelecekteki kralının ABD'li bir iş insanını kişisel olarak hedef almış olması ihtimalinin Wall Street ve Silikon Vadisi'nde büyük yankı uyandıracağını ifade etti. Haberde Muhammed Bin Selman'ın yabancı yatırımcıları Suudi Arabistan'a çekme planlarının da suya düşebileceği belirtildi.

Kaşıkçı bağlantısı

Bezos, Amazon'un yanı sıra ABD'nin en çok satan gazetelerinden The Washington Post'un da sahibi konumunda bulunuyor. Bahsi geçen mesajlaşma yaşandıktan 5 ay sonra Washington Post'un Suudi Kraliyet Ailesi'ne muhalif köşe yazarı Cemal Kaşıkçı Suudi devlet yetkilileri tarafından İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. Birçok farklı istihbarat birimi ve kurum cinayet emrini Bin Selman'ın verdiği sonucuna varmıştı.

İki olayın birbiriyle çok yakın zamanlarda yaşanması dikkat çekti.