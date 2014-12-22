Suudi Arabistan 'hodri meydan' dedi, üretimi azaltmayacağını açıkladı

Eskiden piyasada arz fazlası veya eksikliğini telafi eden Suudi Arabistan'dan artık bu rolü oynamayacağı yönünde açıklamalar geldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük ihracatçısı Suudi Arabistan, OPEC üyesi olmayan ülkeler üretimlerini azaltsalar bile, kendi üretimini kısmayacağını açıklayarak fiyatlardaki düşüşe rağmen üretim politikasında değişikliğe gitmeyeceğini belli etti. Açıklamalar ilk aşamada petrol fiyatlarını yükseltti.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali el Naimi, Pazar günü basına yaptığı açıklamada OPEC üyesi olmayan ülkeleri kast ederek, "Eğer üretimi azaltmak istiyorlarsa buyursunlar. Biz azaltmayacağız, Suudi Arabistan kesinlikle üretimi azaltmayacak" dedi. Petrol fiyatlarından "yüzde 100 memnun olmadığını" ancak fiyatların iyileşeceğini ifade eden Naimi zaman tahmini konusunda bilgi vermedi.

Abu Dhabi'deki bir konferansta dün konuşan Naimi üç gün içinde ikinci defa Suudi Arabistan'ın fiyatlardaki düşüşe rağmen üretimi azaltmayacağının sinyalini vererek piyasanın kendi kendine istikrar kazanmasından yana olduğunu ortaya koydu. ünya piyasalarının, kaya petrolü gibi alternatif üretim yöntemleri ve diğer kaynaklar nedeniyle 2015 yılında OPEC'in ürettiği petrolden daha az tüketeceği tahmin edilirken, talepte ise belirgin bir artış beklenmiyor.

Artık farklı politika izleyecek

OPEC, Kasım ayında yaptığı toplantıda günde 30 milyon olan üretim hedefini değiştirmeyerek, fiyatların yaz aylarından bu yana düşüş kaydettiği petrol piyasasını müdahalesi olmadan denge bulmak zorunda bıraktı. OPEC'in üretim azaltmama kararı şu ana kadar piyasadaki arz fazlasını veya eksiğini telafi edici bir rol oynayan Suudi Arabistan'ın artık daha farklı bir politika izlediğine işaret ediyor. Dünyanın en düşük maliyetle petrol üreten ülkelerini barındıran OPEC ile OPEC üyesi olmayan ülkeler arasında işbirliği olup olmayacağı sorusuna cevap olarak Naimi, "Herkes için en iyisi en verimli üreticilerin üretim yapması" dedi.

Açıklamadan sonra petrol fiyatı arttı

Naimi'nin açıklamaları petrol fiyatlarının 2015'te yükseleceği beklentilerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı günlük yüzde 1,44 artışla 62,61 dolara çıktı.