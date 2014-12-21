OPEC petrol krizi için toplandı

Petrol fiyatlarındaki büyük düşüş etkisini sürdürürken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Bakanlar seviyesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde toplandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentindeki toplantı 3 gün sürecek. Petrol fyatlarındaki yüksek düşüş, bunun petrol üreticilerine etkileri ve sorunun nasıl üstesinden gelineceği konuları ele alınacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BAE Enerji Bakanı Süheyl Bin Muhammed Mazrui, "Petrol fiyatlarındaki büyük düşüş, büyük bir ekonomik yük oluşturacak. Buradaki önemli sebeplerden biri ise OPEC dışındaki bazı petrol üreticilerinin sorumsuz bir şekilde üretimidir" dedi.

Mazrui, OPEC'in petrol arzında kısıtlamaya gitmeme kararını ise doğru bir karar olarak niteledi. Mazrui, "Doğru ve stratejik bir karardı. OPEC'in son kararıyla ilgili güvenimiz tam" diye konuştu.

Mazrui, tüm dünyanın tüm petrol üreticilerini 2015 yılında üretimlerinin artırmamaları çağrısında bulundu. Mazrui'ye göre, eğer çağrıya herkes tarafından uyulursa piyasalar kısa bir süre içerisinde dengeye kavuşacak.

'Petrol politikaları siyasi değil'

Toplantıda konuşan bir diğer isim olan Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali Naimi, ülkesinin petrol politikalarında herhangi bir siyasi etkinin olmadığını söyledi. Naimi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri dışındaki petrol üreticileri arasında işbirliği olmamasının fiyat düşüşünü etkilediğini savundu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri üzerinde 'büyük ve fark edilebilir' bir etkisi olmadığını ileri süren Naimi, pazarın büyüyeceği ve gelişeceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

OPEC üyesi ve üye olmayan ülkeler arasında herhangi bir işbirliği olup olmayacağı ile ilgili soruya cevap veren Naimi, "Herkes için en iyi olanı en etkili üreticilerin üretmesine izin verilmesidir" diye konuştu.

'60 dolarda dengelendi'

Irak Petrol Bakanı Adil Abdül Mehdi ise, OPEC'in acil bir toplantı kararı almasına ihtiyaç olmadığı düşüncesinde olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarının 60 dolar barajında dengelendiğini belirten Mehdi, petrol fiyatlarındaki düşüşlerin en önemli sebeplerinden biri olarak OPEC üyeleri dışındaki petrol üreticilerinin 'sorumsuz' biçimde üretimi artırması olarak gösterdi.

Mehdi, OPEC faaliyetlerinin değişikliğe uğramadan devam etmesi için örgütün doğru bir kararı vermesi konusunda 'beklenilip görülmesi' gerektiğini vurguladı.

İran'ın suçlamasına cevap

İran Petrol bakanı Bijan Zangeneh, geçtiğiöiz hafta petrol fiyatalrındaki değişim için 'siyasi komple' ifadesini kullanmış ve İran'in maliyesi üzerindeki baskıyı azaltmak için yüksek bir petrol fiyatına ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

Ancak BAE Enerji Bakanı Mazrui İran'ın ismini vermeden, "Hiçbir komplo yok, kimse kimseyi hedef almıyor. Bu bir piyasa, fiyatlar çıkar ve iner" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan anahtar pozisyonda

Suudi Arabistan’ın Petrol Bakanı daha önce, OPEC'in fiyattaki düşüşe rağmen petrol üretimini azaltmayacağını duyurmuştu. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali el Naimi 27 Kasım’da, petrol arzında sorun yaşanması durumunda ülkesinin günlük petrol üretimini arttırmaya hazır olduğunu da söyledi.

Bu açıklama açık bir biçimde ABD lehine Rusya ve İran’a yönelik bir mesaj olarak okundu, çünkü Rusya ve İran’ın fiyatlardaki düşüşe bağlı olarak ortaya çıkan büyük ekonomik kaybı ancak petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi ile durdurulabilir. Bunun için de “yüksek talep-düşük arz” politikası gerekiyor ki Suudiler dünya piyasasına daha çok petrol verdikçe bu denge oluşmayacak.

Petrol fiyatlarına dayalı yeni savaşta, ABD ve Suudi Arabistan aynı cephede yer alıyor. Suudi Arabistan’ın öncelikli hedefi bölgesel rakibi İran’ı ekonomik olarak daha derin bir dar boğaza sürüklemek. Ancak ABD, bir taraftan politik ve askeri olarak Ukrayna ve Ortadoğu’da baş edemediği Rusya’nın canını ekonomik olarak acıtmaya, bir yandan da nükleer müzakereler yürüttüğü İran’ı “yeni yaptırımlar uygulamaksızın ödün vermeye zorlamaya” dayalı çift yönlü bir politika izliyor.

Kaynak: Al Jazeera ve Reuters