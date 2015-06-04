Suudi Arabistan 'cami saldırganları'nın başına ödül koydu

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Dammam kenti ve El Kadeh köyündeki Şii camilerine yönelik saldırıları gerçekleştirdiğini düşündüğü kişilerin fotoğraflarını yayınladı. Yetkililer, toplam 16 zanlının bulunduğu listedekilerin yakalanmasına yardımcı olarak kişilere 270 bin dolar ödül vadediyor.

Ülkedeki Şii camilerine yönelik saldırılarda birçok kişi hayatını kaybetmiş ve saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Suudi yetkililerin açıkladığı listede yer alan isimler şu şekilde:

Said el-Raşit

Faysal el-Zahrani

Souwailam el-Rouwaili

Ibrahim el-Wazan

Abdül Hadi el-Quhtani

Abdül Rahim el-Mutlek

Ahmed el-Hamdi

Muhammed el-Zuhrani

Hesham el-Khodair

Hasan el-Shemari

Sultan el-Shohri

Muhsin el-Otaibi

Bassam el-Yehyi

Abdül Rahman el-Shohri

Muhammed el-Onzi

Hasan el-Qohtani