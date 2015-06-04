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Dünya

Suudi Arabistan 'cami saldırganları'nın başına ödül koydu

Yetkililer, cami saldırılarını düzenlediğini düşündükleri kişilerin yakalanmasına yardım edenlere 270 bin dolar ödül vaat ediyor

04 Haziran 2015 23:12

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Dammam kenti ve El Kadeh köyündeki Şii camilerine yönelik saldırıları gerçekleştirdiğini düşündüğü kişilerin fotoğraflarını yayınladı. Yetkililer, toplam 16 zanlının bulunduğu listedekilerin yakalanmasına yardımcı olarak kişilere 270 bin dolar ödül vadediyor.

Ülkedeki Şii camilerine yönelik saldırılarda birçok kişi hayatını kaybetmiş ve saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Suudi yetkililerin açıkladığı listede yer alan isimler şu şekilde:

Said el-Raşit
Faysal el-Zahrani
Souwailam el-Rouwaili
Ibrahim el-Wazan
Abdül Hadi el-Quhtani
Abdül Rahim el-Mutlek
Ahmed el-Hamdi
Muhammed el-Zuhrani
Hesham el-Khodair
Hasan el-Shemari
Sultan el-Shohri
Muhsin el-Otaibi
Bassam el-Yehyi
Abdül Rahman el-Shohri
Muhammed el-Onzi
Hasan el-Qohtani

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