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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan'da Şii camisine saldırı

Saldırıyı IŞİD üstlendi, intihar saldırganının ismi Ebu Amer El Naci olarak duyuruldu

22 Mayıs 2015 18:48


Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri El Arabiya televizyonuna açıklama yaparak, Doğu Vilayeti'nde Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Katif kentindeki bir camiye saldırı düzenlediğini doğruladı. 

AFP'nin haberine göre, IŞİD tarafından internette yayımlanan açıklamada, intihar saldırganının ismi Ebu Amer El Naci olarak duyuruldu.

İmam Ali camisinde Cuma namazı sırasındaki saldırıda 150'den fazla insan olduğu ve saldırıdan 30 kişinin etkilendiği bildiriliyor. Ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Bir görgü tanığı, yaralıların kaldırıldığı hastane doktorlarının en az 12 kişinin öldüğünü söylediklerini açıklarken, Suudi Arabistan'daki haber portalları saldırının ve kurbanların görüntülerine yer verdi.

Kasım ayında da El Ehsa kentinde Şiilere yönelik bir silahlı saldırı düzenlenmiş, yedi kişi hayatını kaybetmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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