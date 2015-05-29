Suudi Arabistan'da Şii camisine saldırı



El Arabiye televizyonu Dammam kentindeki Şii camisine intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu. El Arabiye ölü ve yaralı sayısı hakkında bir bilgiye yer vermedi. Görgü tanıkları en az iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Reuters'e göre bomba yüklü araç camininin önünde infilak etti, saldırganın yanı sıra, saldırıyı engellemeye çalışan caminin bekçisi öldü.

Suudi Arabistan'da Katif şehri yakınlarındaki El Kadih kentinde bundan bir hafta önce yine bir Şii camisine saldırı düzenlenmiş, 22 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD örgütü üstlenmişti. Suudi Arabistan'da Şiiler azınlığı oluşturuyor.