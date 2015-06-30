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Ekonomi

Suudi Arabistan, artık en büyük petrol üreticisi değil

Petrol üretimi, küresel tüketimin iki katından fazla büyüme ile yüzde 2.3'e karşılık gelen günde 2.1 milyon varil arttı

30 Haziran 2015 17:30

ABD, petrol üretiminde geçen yıl dünyadaki en büyük artışı kaydederek bugüne kadar üretimini üç yıl ardı ardına en az 1 milyon varil (bpd) artıran ilk ülke olarak dünyanın en büyük petrol üreticisi unvanını Suudi Arabistan'dan devraldı.

BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu verilerine göre, küresel petrol üretimi, küresel tüketimin iki katından fazla büyüme ile yüzde 2.3'e karşılık gelen günde 2.1 milyon varil arttı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) dışındaki üretim günlük 2.1 milyon varil artarak veri setindeki en yüksek artışı kaydetti.

Üretim artışında, ABD ile birlikte, Kanada 310 bin varil ve Brezilya 230 bin varil 2014'te rekor düzeylere ulaştılar. OPEC üretimi yerinde sayarken grubun küresel üretimden aldığı pay da yüzde 41 ile 2003'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

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