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Ekonomi

OPEC: Petrol 10 yıl daha 100 doları görmeyecek

OPEC raporunda, petrolün varil fiyatının 2015 yılında 40 dolara kadar düşmüş olabileceği tahmininde de bulunuldu

11 Mayıs 2015 20:58

OPEC yetkilileri, petrol fiyatlarının önümüzdeki on yıl boyunca bir daha asla 100 dolar seviyelerine çıkmayacağını belirtti.

Wall Street Journal gazetesinin yayımladığı, OPEC'in son raporunun taslağında, petrol fiyatlarının psikolojik olarak sınır olarak gösterilen 100 doların altında kalacağı belirtildi.

12 ülkeden oluşan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), petrolün en iyi senaryoda varil fiyatının 76 dolar olacağını söyledi. OPEC raporunda, petrolün varil fiyatının 2015 yılında 40 dolara kadar düşmüş olabileceği tahmininde de bulunuldu.

OPEC'in Viyana'daki sunumunda "100 dolar artık hiçbir senaryoya dahil edilmiyor" denildi.

Farklı yorumlar var


Diğer yandan petrol fiyatlarına yönelik farklı yorum da geldi.
Avrupalı emtia analistlerinden Michael Wittner, petrolün varil fiyatında önümüzdeki dönemde yeni bir düşüş dalgasının yaşanma ihtimalinin ortadan kalkmaya başladığını söyledi.

CNBC kanalına konuşan analist Wittner, petrol fiyatlarında yılın ikinci yarısında toparlanma beklediğini de sözlerine ekledi.

Fransız Societe Generale bankasının emtia analistlerinden olan Wittner, "Söylenebilecek tek şey, önümüzdeki haftalarda petrolde yeni bir düşüş dalgası kapısının kapanmaya başladığıdır" diye konuştu.

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