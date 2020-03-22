Suudi Arabistan: 72 Türkiye vatandaşında Koronavirüs tespit edildi

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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Abdülali, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında en yüksek artışın yaşandığı son 24 saatte 119 kişiye teşhis konduğunu, bunlardan 72'sinin Türkiye vatandaşı olduğunu belirtti.
Toplam vaka sayısı 511'e çıktığını kaydeden, Abdülali, virüs tespit edilen 119 kişiden 72’sinin Türkiye vatandaşları olduğunu açıkladı. Basın toplantısında konuşan Abdülali, virüsün insanların bir araya gelmesini engellemediklerinden kaynaklandıklarını söyledi
Abdülali, "Temas yoluyla oluşmuş daha fazla vaka görmeye başlıyoruz. Herkese evlerinde oturmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
23.000 test yapıldığını sözlerine ekleyen Abdülali, devlet tarafından Koronavirüs'e karşı tedbirlerin alınmaya devam ettiğini söyledi.