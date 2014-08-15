Suud Kralı'nın Gül'e verdiği sır hediye Kayseri'deki müzede sergilenecek

Bir dönem büyük tartışmalar yaratan ve hâlâ da net bir açıklama yapılmamış olan Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e verdiği hediyeler Kayseri’de açılacak olan özel müzede sergilenecek.

Suudi Kralı’nın Gül ve eşi Hayrünnisa Gül’e verdiği hediyelerin maddi boyutu, ziyaretin yapıldığı o dönemde çok yoğun biçimde tartışılmış ancak Cumhurbaşkanlığı’ndan hediyelerin içeriği ve maddi boyutuna ilişkin net bir açıklama yapılmamıştı.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in "Suudi Kralı’nın Hediyeleri Kayseri’deki Müzeye Gidiyor" başlığıyla köşesine taşıdığı (15 Ağustos 2014) konuya ilişkin yazısı şöyle:

Çankaya Köşkü’nde son günlerini geçiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için Kayseri’de kurulmakta olan Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi’nin hazırlıkları da hızlandı. Gül’ün doğum yeri olan Kayseri şehir merkezinde kurulacak müzenin yıl başında hizmete açılması planlanıyor. Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi’nin yanı sıra, Ankara’daki Atatürk Müze Köşkü, Umurbey’deki Celal Bayar Müzesi ile Isparta’daki Süleyman Demirel Müzesi’nin de Gül’ün talimatıyla oluşturulan “Cumhurbaşkanlığı Müzeler ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı’na” bağlandığı belirtildi.

ABD başkanları örnek

Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi için, ABD başkanları anısına (Bill Clinton, George Bush, Jimmy Carter) genellikle doğdukları eyaletlerde kurulan kütüphane, müze ve merkezler ile Isparta’daki Süleyman Demirel Müzesi örnek alındı.

Abdullah Gül ve ailesinin çocukluktan Cumhurbaşkanlığı dönemi sonuna kadarki hayat hikâyelerinin görsel, dijital unsurlar eşliğinde sunulacağı müzede, 11. Cumhurbaşkanı’nın birçok özel eşyası da sergilenecek.

Hediyeler de Kayseri yolcusu

Müzede sergilenecek objelerin önemli bir bölümünü ise Gül’e görevi sırasında yurtiçinde ve yurtdışında verilen hediyeler oluşturacak. Köşk kaynakları, Gül’ün“istisnasız tüm hediyelerin” bu müzeye gönderilmesi talimatı verdiğini ifade etti.

Gül’e verilen tüm hediyelerin envanterinin tutulduğunu belirten Köşk kaynakları, bu listenin kamuoyuna açıklanmasının şu aşamada düşünülmediğini belirtti. Hediyeler ancak Kayseri’deki müzede sergilenmeye başlandığında kamuoyu kimin hangi hediyeyi verdiği hakkında bilgi sahibi olacak.

Kralın hediyesi de sergilenecek

Köşk kaynakları, sorumuz üzerine, bir dönem büyük tartışmalar yaratan ve hâlâ da net bir açıklama yapılmamış olan Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın Türkiye ziyareti sırasında verdiği hediyelerin de Kayseri’de sergileneceğini belirtti.

Suudi Kralı’nın Gül ve eşi Hayrünnisa Gül’e verdiği hediyelerin maddi boyutu, ziyaretin yapıldığı o dönemde çok yoğun biçimde tartışılmış ancak Cumhurbaşkanlığı’ndan hediyelerin içeriği ve maddi boyutuna ilişkin net bir açıklama yapılmamıştı.

Gül: Hediyeler şahsa verildi

Muhalefetin bilgi edinme talepleri üzerine yapılan açıklamada ise sadece şu bilgilere yer verilmişti:

“Kamu görevlilerine verilen hediyelerin bedellerinin tespiti ve kayda geçirilmesi konusundaki düzenlemeler hakkındaki yasalar cumhurbaşkanlarını kapsamamaktadır. Bu hediyeler devleti temsilen cumhurbaşkanlarının şahsına verilmekte olup bugüne kadar görev yapan cumhurbaşkanlarımızın, verilen bu türhediyelerin kayda geçirilmesine ilişkin standart ve yerleşmiş bir uygulamaları bulunmamaktadır.”

Sezer Köşk’te bıraktı

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel kendisine verilen hediyelerin bir bölümünü İslamköy’de yaptırdığı Süleyman Demirel Müzesi’nde korurken, Onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ise tüm hediyeleri Çankaya Köşkü’nde bırakmıştı. Sezer, Köşk’ten ayrılırken kendisine verilen 1243 parça hediyenin listesini yayımlamış ve tamamını Cumhurbaşkanlığı’na demirbaş kaydettirmişti.

4 müze için özel birim

Abdullah Gül Kütüphane Müzesi’nin kuruluş kararı sırasında, benzer statüdeki dört eski cumhurbaşkanına ait müzenin de Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması kararı alındı. Bu amaçla Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir ‘Cumhurbaşkanlığı Müzeler ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanlığı’ birimi Gül’ün imzasını taşıyan bir iç yönetmelikle kuruldu. Yeni oluşturulan bu birime, Atatürk Müze Köşkü (Çankaya Köşkü / Ankara), Celal Bayar Müzesi (Umurbey / Bursa), Süleyman Demirel Müzesi (İslamköy / Isparta) ve Abdullah Gül Müzesi (Kayseri) bağlandı.