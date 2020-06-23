Sütyen paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın: Erkekler kravatını paylaşsa bu kadar tepki çeker mi?

Karantina döneminde yaptığı sutyen paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın, gelen tepkiler için "Ahlaksızlık ve ayıp olan bir şey yok. Sutyen videosu kadınların obje olarak görülmesine bir tepkiydi. Erkekler kravatını paylaşsa bu kadar tepki çeker mi?" dedi.

Karantina dönemini evinde geçiren şarkıcı Aydın, "Ben sutyen takmıyorum. Sizi mi takacağım" paylaşımıyla günlerce konuşulmuştu. Pek çok kez İç çamaşırlarıyla alakalı paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı, içerikleri neden paylaştığını anlattı.

Milliyet'ten Emre Kara'ya konuşan Aynur Aydın, paylaşımları için "Pandemi döneminde bende bir salmışlık oldu. Burada maksat insanları gülümsetmekti. Sanatçılıktan komedyenliğe terfi ettim o tweetle. Twitter'daki mesleğimi sanatçı yerine 'komik makinesi' olarak değiştirdim" dedi.

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlardan güzel etkileşimler aldığından bahseden şarkıcı, sutyenleriyle çektiği video için "Esprili bir tepki olarak o videoyu çektim. Mevzuya Aynur gibi yorum yaptım. Ben insanların ne düşüneceğine göre hareket etmeyi bırakalı yıllar oldu. Ahlaksızlık ve ayıp olan bir şey yok. Kime göre, neye göre? Biz sanatçılar ve kadınlar bunu kabul etmek zorunda değiliz. Feministlerden destek aldım. O video kadının obje olarak görülmesine esprili bir tepkiydi. Erkek kravatını paylaşsa bu kadar tepki çekmezdi" ifadelerini kullandı.