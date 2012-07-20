Süt Üreticileri Birliği Başkanı: Süte çamaşır sodası katıyorlar

Bursa İnegöl Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şaban Çetizli, ilçedeki bazı üreticilerin, sütün bozulmaması için içerisine çamaşır sodası kattıklarını iddia etti

İnegöl Kaymakamı Aziz İnci ve İlçe Tarım Müdürü Mahmut Doğru, tarımla ilgili sıkıntıları dinlemek için Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şaban Çetizli ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şaban Çetizli, Kaymakam Aziz İnci'ye İnegöl'deki bazı süt üreticilerinin çabuk bozulmaması için sütün içerisine çamaşır sodası kattığını söyledi. Çetizli, bu konuda ciddi sıkıntıları olduğunu, eskiye nazaran çamaşır sodası kullanan üreticiler azalsa da henüz tamamen temizleyemediklerini ifade etti. Günlük 70 ile 80 ton sütün üretildiği İnegöl'de bunu aşmak için bir analiz cihazına ihtiyaç olduğunu belirten Şaban Çetizli hem Kaymakam Aziz İnci'den hem de bu konuda duyarlı işadamlarından yaklaşık 10 bin TL'lik bu yatırım için destek istedi.

Kontrollerin çok iyi yapılması gerekiyor

Acil önlem alınması gerektiğini ifade eden Kaymakam Aziz İnci de bu konunun üzerine gideceklerini ifade etti. Süte karıştırılan çamaşır sodasını 'Sağlık Terörü' olarak nitelendiren İnci, İnegöl'ün bir sanayi şehri olduğu kadar önemli bir tarım şehri de olduğuna dikkat çekti. İnci, "İnegöl'de günlük 70 tonun üzerinde süt üretiliyor. Kayda alınan miktar var, bir de kayıt dışı bir miktar var. Maalesef denetim altında tuttuğumuz, sürekli gözetim altında olan gıdaların yanında, adına gıda terörü diyebileceğimiz, her türlü insani ölçüden uzak üretim ve satışlar da yapılabiliyor. Konumuz da bunlarla mücadele etmek. Hem kayıpları önlemek için bunları kayıt altına almamız gerekiyor hem de vatandaşın sağlığı ve hayatıyla çok yakından ilgili olan gıda terörü dediğimiz yanlış uygulamaların önlenmesi açısından bir işbirliği yapmamız gerekiyor. Kontrollerimizi ve denetimlerimizi hem mesleki hem de kamu kurumlarımızın çok iyi yapması gerekiyor" dedi. (Yavuz Yılmaz/ dha)