SÜTAŞ işçilerine jandarma müdahale etti

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Sütaş Fabrikası önünde, Tek Gıda İş Sendikası Bursa Şubesi üyelerinin, yaklaşık 3 aydır sürdürdükleri eyleme jandarma müdahale etti. Jandarma, sendikanın Şube Başkanı Suat Karlıkaya’yı gözaltına alındı.

IMC'nin haberine göre, Sütaş’ın Karacabey Fabrikası önünde oturma eylemini sürdüren Tek Gıda İş Sendikası üyesi işçilerin bölgeden uzaklaştırılması için fabrika yetkilileri jandarmadan destek istedi.



Geçen hafta işçileri eylemlerini sonlandırması için uyaran ekipler, bu sabah saatlerinde fabrika önünde geniş güvenlik önlemi alarak, oturma eylemi yapan işçilerden asılan pankartı kaldırmasını istedi.

Olumsuz yanıt alan jandarmanın pankartı kaldırması sırasında arbede yaşanırken, Tek Gıda İş Sendikası Bursa Şubesi Teşkilatlanma Başkanı Suat Karlıkaya gözaltına alındı.

Fabrika önünden uzaklaştırılan sendikaya üye yaklaşık 15 işçi, şikayet etmek üzere Karacabey Kaymakamlığı’na gitti.

İşçilerin eylem yaptığı yere tezek iddiası

Sütaş’ta 18 işçinin performans bahanesiyle işten atılmasının ardından Tek Gıda İş’te örgütlü işçilerin başlattığı eylemde şirket önce işçilerin eylem yaptığı yere hayvan gübresi dökülerek işçileri oradan uzaklaştırmak istemiş ve bu durumun basına yansımasıyla SÜTAŞ’ın sahibi ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Muharrem Yılmaz TÜSİAD başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.