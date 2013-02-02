Süt ve çikolata, Nobel ödülü almaya yetmiyor

Süt ve çikolata ile Nobel ödülü alma arasında bağlantı olduğunu gösteren iki araştırmanın ''hatalı'' olduğu savunuldu.

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü'nden (Inserm) François Faurisson, süt ve çikolata ile Nobel ödülü kazanmak arasında bağlantı olduğunu gösteren, kısa süre önce yayımlanan iki araştırmanın ''doğru olmadığını'' belirtti.

Faurisson, ''New England Journal'' dergisinde yayımlanan araştırmada, kakao çekirdeklerinde çokça bulunan flavonoid adlı antioksidanlarının beyin faaliyetlerini artırdığı, ''Practical Neurology'' dergisinde yayımlanan araştırmada ise sütün beyni harekete geçirdiğinin belirtildiğini hatırlattı.

Bilimadamı, 22 ülkeyi kapsayan araştırmalarda süt ve çikolatanın fazla tüketilmediği Çin'in de yer aldığını ayrıca araştırmadaki sebep-sonuç ilişkisine göre, yılda kişi başına ortalama 6,4 kilogram çikolatanın tüketildiği İsveç'in bugün 32 değil 14 Nobel ödülü sahibi olması gerektiği örneğini verdi.

Bilimadamı, bu tür araştırmalarda neden-sonuç ilişkisinin kurulamayacağını, bir risk faktörünün ''neden'' olduğunu kanıtlamak için uzmanların bağlantının şans eseri olmadığını belirlemesi, ayrıca istatiksel hata riskini en aza indirmek için yeterince vakanın incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu araştırmaların neden yapıldığı konusundaysa Faurisson, bu tür çalışmaların ''ilgi çektiğini'', araştırmacıların kariyer yapabilmek için çalışmalarını yayımlaması gerektiğini ifade etti.

''Practical Neurology''de yayımlanan araştırma, yılda kişi başı 340 kilogram süt ve süt ürünleri tüketen İsveç'in 32, 300 kilogram süt ve süt ürünleri tüketen İsviçre'nin 31 Nobel ödülü sahibi olduğunu göstermişti.

''New England Journal'' dergisinde yayımlanan araştırmada ise İsviçre'nin nüfusa göre çikolata tüketimi ve Nobel ödülü almak bakımından zirvede olduğu, ABD, Fransa ve Almanya'nın orta sıralarda yer aldığı, Çin, Japonya ve Brezilya'nın listenin alt sıralarında bulunduğu belirtilmişti.