Ne kadar çikolata, o kadar Nobel

Bir ülkede ne kadar çok çikolata tüketiliyorsa, o ülke için Nobel ödülü kazanma şansının da o kadar yüksek olduğu iddia edildi.

Radikal gazetesinde yer alan, "New England Journal of Medicine" dergisinin haberine göre; New York 'taki Columbia Üniversitesi'nden Dr. Franz Messerli'nin yaptığı araştırma neticesinde, kakao çekirdeği, yeşil çay ve kırmızı şarapta çokça bulunan antioksidan flavonoid maddesinin bunama riskini azalttığı ve yaşlı kişilerde zihinsel faaliyetlerin iyileşmesini sağladığından yola çıkarak, bir ülkede çikolata tüketimi ve bu ülkede yaşayanların "zeka durumu" arasında ilişki olup olmadığını araştırdı.

Messerli, Nobel ödülü kazananları temel alarak o toplumun ve ülkenin zeka seviyesi hakkında bilgi sahibi olunabileceğini söyledi. Gözlemleri sonucunda çikolata tüketimi ve Nobel ödülü kazananların sayısı arasında doğru bir oran olduğunu ifade etti.

Bu anlamda, İsviçre 'nin hem çikolata tüketimi hem de Nobel ödülü kazanma konusunda ilk sırada olduğunu söyleyen Messerli, ABD , Fransa ve Almanya 'nın orta, Çin , Japonya ve Brezilya'nın alt sıralarda yer aldığını ifade etti.

Listede yalnızca yılda kişi başı 6,4 kilogram çikolata tüketen İsveç 'in istisna olduğunu belirten Messerli, hesabına göre İsveçlilerin 14 Nobel ödülü alması gerekirken 34 ödüle layık görüldüğüne dikkati çekti.

Bu durumu esprili bir dille açıklayan Messerli, "Ya Nobel komitesi halkına iltimas geçiyor ya da İsveçlilere çok az çikolata bile yetiyor" ifadesini kullandı. Ayrıca verilerin ülke başına ortalama çikolata tüketimine dayandığını, Nobel sahiplerinin kişisel olarak ne kadar çikolata tükettiğinin bilinmediğini de vurguladı..