Süt izni kullandığı için işten çıkarılan bankacı, iade davasını kazandı

Süt izni kullandığı sırada çalıştığı banka tarafından, 'Performans yetersizliği' gerekçesiyle işten çıkartılan Evla Fazlı, avukatı Emre Sümer aracılığıyla açtığı işe iade davasını kazandı. Avukat Emre Sümer, "Mahkeme feshin geçersizliğine ve işe iadesine ilişkin karar verdi. Karar emsal teşkil edecektir" dedi.

Evla Fazlı, 2014 yılında özel bir bankanın İzmir Üçkuyular şubesinde çalışmaya başladı. Şubede bireysel bankacılık satış yönetici yönetmeni olarak çalışan Evla Fazlı, 2016 yılının başlarında doğum yapıp, süt iznine ayrıldı. 24 Haziran 2016'da banka şubesi süt izninde olan Fazlı'yı, performans yetersizliğini gerekçe gösterip işine son verdi. Bunun üzerine Evla Fazlı da, avukatı Emre Sümer aracılığıyla İzmir 8'inci İş Mahkemesi'ne işe iade davası açtı.

Mahkemeye sunulan dilekçe



Mahkemeye sunulan dilekçede Avukat Emre Sümer, şöyle dedi:

"Davalı banka müvekkilimin hamile olduğu dönemde dahi hamile işçilerin, yasal sınırların üstünde çalıştırılmasından dolayı, başka bir çalışan tarafından Çalışma Müdürlüğü'ne şikayet edildi. Müvekkilim tabi olduğu iş sözleşmesi performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek, sona erdirilmiştir. Müvekkilimin performans düşüklüğü hiç bir zaman olmamıştır. Her zaman beklentinin üzerinde performans göstermiş olup, yöneticileri tarafından da takdir edilmiştir. Banka son dönemde müvekkilin iş akdinin sona ermesine neden olan aynı ya da benzer sebeplerle çok sayıda çalışanın iş akdine son vermiştir. Banka akdin feshinde objektif davranmadığı ve son çare ilkesine de uygun hareket etmediği sabittir. Müvekkilim tabi olduğu iş sözleşmesinin davalı tarafından sona erdirilmesinin geçerli bir sebebe dayanmadığının tespiti ile işe iadesine karar verilmesini istiyorum."

İşe iade edildi



İzmir 8'inci İş Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Avukat Emre Sümer ile bankanın avukatı Ahmet İrez katıldı. İlk duruşmada hakim tarafların tanıklarını dinlendi. Davacı tanığı Emine Gülsün Erzurumlu, bankada 2006 yılında çalışmaya başladığını belirterek şöyle dedi:

"2016 yılı Haziran ayında davacı ile aynı gün ve aynı neden ileri sürülerek iş akdim feshedildi. Evla, başka bankadaki başarılı çalışmalarından dolayı bankaya transfer oldu. Performans nedeni ile feshi gerekçesi gerçeği yansıtmaz. Davacı 2016 yılı ocak ayında doğum yapıp, şubat ayından sonra işe başladı. İş yeri her üç ayda bir performans kriterlerini değiştirip çalışanlarına gönderiyordu. Evra, bu dönemde süt iznini de kullanıyordu. Hizmet akdinin feshi dışında çalıştığı banka şubesinin ya da görevinin değiştirilmesi yada performansını artırıcı herhangi bir eğitim verilmesi gibi bir tedbire başvurulmadı. Davacı ondan önceki dönemlerde de başarılı bir personeldi" dedi.

Hâkim Halil Bozkurt, tanıkları dinledikten sonra açılan davanın kabulü ile feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, işsiz kaldığı dört aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesine karar verip davayı ilk celsede bitirdi. Banka avukatı kararı İstinaf Mahkemesi'nde temyiz edeceklerini söyledi. Evla Fazlı'nın Avukatı Emre Sümer, "Mahkeme doğru bir karar verdi. Banka müvekkilimin haksız yere işi akdi feshine karar verdi. Mahkemede bunun yasal olmadığını ve işe iadesi yönünde emsal teşkil edecek bir karar verdi. Bu karar aynı şekilde mağdur olan kişilere örnek olacak bir karar. Bu tür davaları olan çekinmeden dava açabilir."