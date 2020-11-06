Süt fabrikasında banyo yapan işçi Uğur Turgut: O süt değildi, kazanları yıkadığımız deterjandı

Konya'da Benefit Hayvancılık’a ait süt toplama tesislerinde çalışan ve süt banyosu yaptığı videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Uğur Turgut ifadesinde, “ O süt değildi, kazanları yıkadığımız detarjandı” dedi.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı iş yerini görüntüler nedeniyle kapattı.

Firma sahibi Ali Osman T. işçinin yıkandığı maddenin süt olmadığını öne sürdü. Ali Osman T., şöyle konuştu: “Bu şahsın içinde bulunduğu küçük tank süt için değil. Tesisi temizlemek amacıyla kullanılan, deterjan, solüsyon ve dezenfektanları içinde karıştırdığımız tank. Onun içinde temizlik malzemelerini karıştırıp, fayansları temizleriz. Biz de şok olduk. Bunun özellikle şirketi yıpratma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı. Soruşturma kapsamında, banyo yapan Uğur Turgut ile görüntüleri çekip paylaşan Emre Sayar polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, “O süt değildi, kazanları yıkadığımız detarjandı” dediği öğrenildi. Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 185’inci ‘İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir’ maddesi kapsamında işlem yapılacak.

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