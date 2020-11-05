Süt toplama merkezindeki 'süt banyosu' ile ilgili yeni gelişme: Ürünlere el kondu, işletmenin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi

Konya 'da faaliyet gösteren süt toplama merkezinde bir kişi, süt tankerinde ' banyo yaptığı ' görüntüleri TikTok 'ta paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülere ilişkin olarak açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı , ürünlere el konduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca işletmenin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiğini aktardı. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın da inceleme başlattığı işletme hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği kaydedildi. Banyo yapan Emre S. ile görüntüleri çekip paylaşan Uğur T. polis tarafından gözaltına alındı.

Konya'da faaliyet gösteren Benefit Süt Toplama Merkezi'nde bir kişinin süt tankerinde banyo yaptığı anlara dair görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe saydığını belirttiği olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yayınlanan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Konya’daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır."

'Paylaşılan görüntülerin temel hedefi itibarsızlaştırma'

Benefit Süt Toplama Merkezi’nden yapılan açıklamada ise TikTok'ta yayınlanan bu görüntülerin temel hedefinin 'itibarsızlaştırma' olduğu savunuldu. Firmanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş akdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakanlıktan yeni açıklama

​Tarım ve Orman Bakanlığı, akşam saatlerinde bahsi geçen süt toplama merkezinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Konya’daki süt fabrikası ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince iş yerine gidilerek resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan denetimde iş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Çalışanların hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan 2 kişiye 1700 TL ve 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten 13 bin 934 TL, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle 5 bin 570 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

2 kişi gözaltına alındı