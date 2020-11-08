Süt banyosu görüntülerinin ardından tutuklanan işçi: İç çamaşırlarım üstümdeydi

Konya'da kazanında banyo yapan Emre Sayar ifadesinde, "Depo görevlisi Uğur Turgut yanıma gelerek ‘Dezenfektan kazanının içine gir de bir video çekelim’ dedi. Üzerimdeki kıyafetleri çıkardım. İç çamaşırlarımla teknenin içerisine girdim" dedi.

Konya'da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapılırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı.

İşyeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken, işçiler Emre Sayar ve görüntüyü kaydeden Uğur Turgut tutuklandı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, görüntülerde süt teknesi içinde banyo yaptığı görülen Emre Sayar ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Süt tankları -4 derece olur ve içine girilemez"

"Bu işyerinde 4 aydır çalışıyorum. O gün süt toplama merkezindeki soğutma tanklarını temizliyordum. Depo görevlisi Uğur Turgut yanıma gelerek 'Dezenfektan kazanının içine gir de bir video çekelim' dedi. Önce kabul etmedim ancak Uğur ile samimi olduğumuz için kabul ettim. Dezenfektan teknesine sıcak su dökerek tekneyi hazırladım. Üzerimdeki kıyafetleri çıkardım. İç çamaşırlarımla teknenin içerisine girdim. Uğur da telefonu ile beni videoya aldı. Uğur'a 'Sakın bir yerde paylaşma demiştim. Uğur da 'Tamam' demişti. 5 Kasım’da tanıdıklarım beni arayarak internette videomu gördüklerini söyleyince videonun paylaşılmış olduğunu anladım. Sonra Uğur beni aradı. 'Polis bizi çağırıyor' dedi. Ben kesinlikle süt ile banyo yapmadım. Dezenfektan teknesinde süt lekesi kalmış sıcak su ile banyo yaptım. Süt tankları zaten -4 derece olur ve içine girilemez.''

Görüntüleri çeken Uğur Turgut ise, "O gün temizlik yapıyorduk. Emre’ye ‘Kazana gir de video çekelim’ dedim. Emre üzerindeki kıyafetleri çıkarıp iç çamaşırlarıyla dezenfektan kazanına girdi, ben de videoya çektim. Süt ile banyo yapmadı, süt lekesi olan dezenfektan kazanında banyo yaptı. Aynı gün TikTok adlı uygulamada videoya düzenleme yaptım. Videoyu yaklaşık bir dakika içinde silmiştim. Polis beni arayınca videonun yayıldığını anladım" dedi.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada banyo yapılan kazanda süt mü yoksa dezenfektan mı olduğuna dair bilirkişi raporu alınacak.

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