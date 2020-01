Susuzluk alkolün etkisini artırıyor

T24 - Yılbaşında alkol alacaklar su tüketimine de dikkat etmeli. Zira susuzluk ve yağlı yiyecekler, sarhoşluğun hızlı gelişmesine neden oluyor. Bu da insanı alkol komasına kadar götürüyor.



ntvmsnbc'nin haberine göre; yılbaşı gecesi hem yenen hem de içilenlere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü eski yılın son gününü uğurlayıp yeni yılın ilk gününe “merhaba” derken, eğlenebilmek, keyif alabilmek için yediğimiz her lokma, içtiğimiz her yudum yeni yılın ilk gününü nasıl geçireceğimizi belirliyor.



Abartılı alkolün, ertesi günü kâbusa çevirebileceğini belirten Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Canan Akıncı, alkollü içeceklerin fazla tüketilmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Akıncı, su içilmeden, yağlı yiyeceklerle beraber tüketilen aşırı alkolün vücutta daha hızlı etki gösterip sarhoşluğa neden olduğunu belirtiyor. Sarhoşluk etkisinin hızlı oluşması da denge kaybına, düşmelere, buna bağlı kırıklara ve alkol komasına kadar varabiliyor.





Gençler alkol duvarınızı hızlı aşıyor



Yılbaşı gecesi insanları en çok acil servise getiren durumlar hakkında bilgi veren Dr. Canan Akıncı, alkol tüketimi konusunda şu uyarılarda bulunuyor:



• Yılbaşı gecesi aşırı alkol alımı nedeniyle travma, darp ya da trafik kazası gibi nedenlerle acil servise başvuruyor.



• Gençlerden acile başvuranların sayısı yılbaşı gecesinde gözle görülür şekilde artıyor.



• Kandaki alkol düzeyi ve yarattığı belirtiler, alınan alkol miktarına, içme süresinin hızına, kişinin daha önce alkol alıp almamasına, emilim hızı ve karaciğerdeki yıkılma hızına göre değişiyor.



• İlk bir-iki kadeh alımdan sonra ‘öfori’ denilen keyiflilik hali olmakla birlikte, içilen miktar arttıktan sonra genelde sarhoş olma ve saldırganlık gibi davranışlar görülebiliyor.



• Bunun dışında alkolü fazla kaçıran kişilerde ağızda geveler tarzda konuşma, dengesiz yürüme, düşme (buna bağlı kafa travması, kırıklar), dikkat bozukluğu, yüzde kızarma, vücudun susuz kalmasından dolayı baş ağrısı, terleme, çarpıntı, bulantı-kusma, bazen mide kanaması, vücut ısısında düşme, yüksek dozlarda bilinç kaybı, solunum durması ve komaya kadar değişen durumlar ortaya çıkabiliyor.





Alkol alıyorsanız suyu unutmayın!



Dr. Canan Akıncı, her insanın alkol tüketme limitinin birbirinden farklı olduğunu, çünkü cinsiyet, yaş, kilo, metabolizma hızı gibi birçok faktöre bağlı olarak vücutta farklı bulguların ortaya çıktığını ifade ediyor. Dr. Akıncı, alkolün zararlı etkilerini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:



• Alkolü yavaş yavaş içmek ve mümkünse yemek sonrası tüketmek gerekiyor. Çünkü açken alınan alkol mideden hızla emilerek kana karışıyor.



• Yağlı yiyecekler alkolün etkisini hızlandırıyor.



• Dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri alkol ile birlikte su, meyve suyu gibi alkol içermeyen içeceklerin de tüketilmesi gerektiği.



• Yeterli sıvı alımı oluşacak baş ağrısı ve susuzluğun yaratacağı diğer bulguları azaltıyor.



• Alkol sonrası oluşan baş ağrısında ağrı kesici de alınabilir.



• Kusmalarda bir süre sonra yapılabiliyorsa ağızdan az miktarda fakat sık sık sıvı alınması gerekiyor. Şiddetli kusmalarda eğer kusma devam ediyorsa ciddi sıvı-elektrolit kaybı olabileceği için hastaneye başvurmak gerekebiliyor. Midede yanma, kazınma gibi şikâyetler için de mide asiditesini azaltan antiasit ilaçlar kullanılabilir.





Alkolü bol tüketenler dikkat



Yılbaşı gecesinde alkol sınırını aştıktan sonra karşılaşılacak en ciddi sağlık sorunlarından biri de alkol zehirlenmesi. Alkol zehirlenmesinin ciddi bir durum olduğuna dikkat çeken Dr. Canan akıncı'nın, bu konudaki uyarıları da şöyle:

• Alkol zehirlenmesi, hastane yatışı, hatta bilinç kaybı ve diğer yaşamsal değerlerdeki bozulmalar nedeniyle yoğun bakım yatışını gerektirebiliyor.

• Eğer alımdan sonra ilk bir saat içinde hastaneye başvuru yapılırsa mide yıkanabilir.

• Düşme hikâyesi varsa kafada ya da vücudun diğer taraflarında kırık ya da diğer travmalar oluşmuş olabilir.

• Kan şekeri düşebileceğinden (hipoglisemi) kontrol edilir ve damardan gerekirse şekerli sıvılar verilir.

• Hipotermi dediğimiz vücut ısısı düşüklüğü olabiliyor. Bu durumda kişiyi ısıtmak gerekiyor. Kan basıncı düşüklüğü ve kalp ritim bozuklukları gelişebiliyor.

• Kanda elektrolit ve asit-baz dengesizliği oluşabiliyor. Kanda bakılan değerlere göre uygun tedavi düzenleniyor.

• Bazı ilaçlar alkol ile birlikte alındığında yan etkileri artıyor. Özellikle yaşlı hastalarda bu daha belirgin oluyor. En iyisi ilaç kullanan kişinin alkol almaması.

• Alkol alımından sonra reaksiyon zamanı uzuyor ve değerlendirme kusuru gelişiyor. Olası bir kazadan kaçınmamız için araç kullanmamamız gerekiyor.