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Yaşam

Susurluk davası avukatlarından İsmail Kavşut ölü bulundu

18 Mart 2021 23:00

Balıkesir'de, 1996 yılında meydana gelen 'Susurluk kazası'ndaki kamyonun şoförü Hasan Gökçe'nin bir dönem avukatlığını yapan İsmail Kavşut (62), evinde ölü bulundu. Kavşut'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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