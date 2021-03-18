Susurluk davası avukatlarından İsmail Kavşut ölü bulundu

Balıkesir Barosu'na kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut'un Susurluk'taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut'un öldüğü belirlendi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşut'un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kavşut'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kamyon şoförünü savunmuştu

Avukat İsmail Kavşut'un, 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı'nın ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçe'nin avukatlığını yaptığı öğrenildi. (DHA)