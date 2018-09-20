Susma Platformu'ndan sansür ve otosansür araştırması

*Susma 24

Medyadaki haberler toplumdaki farklı görüşleri ve görüş çeşitliliğini hakkaniyetle yansıtıyor mu? Bir yapıt veya yazı üzerinde çalışırken sansüre uğrama ihtimalini ve bu ihtimalin üretiminizi etkilediğini düşünüyor musunuz? Gazeteci, akademisyen, yazar ve sanatçılara açılan davalar otosansürü tetikliyor mu? Bugün otosansür yapmadan yazmak, üretmek mümkün mü? Otosansürün yaygınlaşmasında sanatçı, yazar ve gazetecilerin payı var mı?

Son yıllarda kaygı verici bir artış gösteren, ifade özgürlüğünü gölgeleyen mevcut uygulamalar medya ve sanat dünyasını kısıtlıyor; yazar, gazeteci ve sanatçıların üretimini olumsuz yönde etkiliyor; otosansürü devreye sokuyor.

Susma Platformu olarak Türkiye’de sansür ile otosansürün ne denli yaygın olduğunu tespit etmek amacıyla hazırladığımız Sansür ve Otosansür Araştırması, devletten özel sektöre, yerel yönetimlerden sanat kurumlarına, mahalle örgütlenmelerinden bireylere sirayet eden farklı sansür dinamikleri ve yöntemlerinin etkisini gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Verileri Susma Platformu’nun Ocak 2019’da yayımlanacak Sansür ve Otosansür Raporu’nda yer alacak araştırmaya katılmak için tıklayınız.

*Bu haber, ilk olarak Susma 24'te yayınlanmıştır.