Susma Platformu'ndan webinar: Geçmişten bugüne Batman’da kültür sanat ortamı

Susma Platformu, geçmişten bugüne Batman'da kültür sanat ortamının durumunun konuşulduğu bir 'webinar' düzenliyor. Etkinlikte, Batman’ın kültür sanat ortamına yön veren Yılmaz Güney Sineması gibi kurumlardan temsilciler konuşacak.

Susma Platformu'nun duyurduğu, "Geçmişten bugüne Batman’da kültür sanat ortamı" başlıklı etkinlik 28 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek. Saat 19.30'da başlayacak etkinliğe şu isimler katılacak:

Sabri Özdemir – Batman Kültür Sanat Derneği (BART)

Yakup Selimoğlu – Batman Yeni Sahne

Dicle Anter – Yılmaz Güney Sineması (Eski Müdürü)

Şerzat – Bahar Kültür Merkezi

Susma Platformu'nun etkinliğe dair yaptığı tanıtım şöyle:

"1990’lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle adı sıklıkla anılan Batman, bu karanlık imajından bir türlü kurtulamadı. Kolay değil, DEP Milletvekili Mehmet Sincar ile il yöneticisi Metin Özdemir, bu şehrin sokaklarında gözler önünde öldürüldüler. Tıpkı 1970’li yılların sonunda bağımsız belediye başkanı Edip Solmaz’ın da bir cinayete kurban gittiği gibi.

Oysa petrol şehri Batman, bir zamanlar, “Doğu’nun Paris’i” olarak anılıyordu ve canlı bir kültür sanat ortamı vardı. Batman, karanlık dönemlerde bu canlı kültür sanat ortamı görünür olmasa da, bu özelliğini korumuş olmalı ki, 2000’li yılların başında yeniden bir canlanma yaşadı. Bu canlanmada 2006 yılında belediyenin açtığı Yılmaz Güney Sinema Salonu’nun özel bir yeri var.

Yılmaz Güney Sineması kente hizmet ettiği 10 yıl boyunca sanatseverlerin başlıca uğrak mekânlarından biri oldu. Aynı dönemde Bahar Kültür Merkezi de sanatın her dalında çalışmaların yapıldığı bir mekân olarak kültür sanat ortamına katkılarda bulundu. 2008 yılında kurulan Batman Kültür Sanat Derneği (BART) de bu dönemde kültür sanat ortamına katkıda bulunan kurumlardan biriydi.

Diğer Kürt şehirlerinde olduğu gibi Batman’da da kayyımlar tarafından çeşitli kazanımlara el konuldu. Bunlardan en ağırı ise Yılmaz Güney Sinema Salonu’nun işlevsiz hale getirilmesi ve şüpheli bir yangının ardından da tamamen yıkılması oldu. Bu arada şimdilerde kurulan ve adıyla da bunu temsil eden Yeni Sahne, kayyımlar döneminde mekânsız kalan kültür sanat etkinliklerinin önemli bir temsilcisi olarak kendini gösterdi. Batman’ın kültür sanat ortamına yön veren bu kurumların temsilcileriyle yapacağımız Webinar’da, geçmişten bugüne Batman’ın kültür sanat ortamını tartışacağız."

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