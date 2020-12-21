Susma Platformu'ndan webinar: Ankara Kültür Sanat Ortamında Sansür

Susma Platformu,"Ankara Kültür Sanat Ortamında Sansür" başlıklı bir webinar gerçekleştirecek. Webinar, 24 Aralık Perşembe günü 19.00'da başlayacak.

Susma Platformu Ankara Temsilcisi Alican Acanerler moderatörlüğünde gerçekleşecek olan webinar'da yazar Süreyya Karacabey, yönetmen Gül Büyükbeşe, gazeteci Serkan Alan ve yazar Melike Uzun konuşmacı olarak yer alacak.

Konuşmacılara söz verildikten sonra açık mikrofon formatında yerel bazda sanat ortamının sorunlarının konuşulduğu bir alan sağlanacak.

24 Aralık Perşembe günü 19.00’da gerçekleşecek başlıklı etkinlik Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşecek. Şimdiden kayıt yaptırabilir.

Serbest Kürsü’de yanıt aranacak sorulardan bazıları:

“-Ankara’da sevinci örgütlemek mümkün mü?

-Kadim ikilem kalmak mı kaçmak mı?

-Söylemek istediğimiz her şey açıklıkla üretimlerimize yansıyabiliyor mu?”

Etkinliğin moderasyonunu ise Ankara temsilcimiz Alican Acanerler yürütecek.