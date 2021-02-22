Susma Platformu'ndan "Türkiye’de Sansür ve Otosansür" raporu

Susma Platformu, “Türkiye’de Sansür ve Otosansür: Aralık 2019 – Aralık 2020” raporunu 25 Şubat Perşembe günü online toplantı ile duyuracak.

Susma Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Gazetecilerin ve sanatçıların yargılanıp cezalandırıldıkları, pandemi tedbirleri ile kültür sanatın gözden çıkarıldığı, RTÜK ve sosyal medya yasalarıyla dijital sansürün derinleştiği, ‘genel ahlak’ gerekçesiyle filmlerin ve kitapların yasaklandığı, birçok şehirde kayyımlar ve etkinlik yasaklarıyla neredeyse fiili OHAL’in sürdürüldüğü bir yıl geçirdik. Bunların yanında dayanışmaya, sansüre ve otosansüre karşı birlikte mücadele etmeye dair pek çok girişim de oldu. Bu etkinlikte Türkiye’de Sansür ve Otosansür: Aralık 2019 – Aralık 2020 raporumuzda öne çıkan bulguları sizlerle paylaşmak ve değerlendirmek istiyoruz" denildi.

Zoom üzerinden yapılacak etkinlik, 19.00-20.30 saatleri arası perşembe günü yapılacak.