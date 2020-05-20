Susma Platformu'ndan “Pandemi, bilgiye erişim ve sansür” webinarı

Susma Platformu, toplumdan bilgi saklamanın ya da yalan haber yapmanın en az virüs kadar tehlikeli olduğunun ortaya çıktığı şu günlerde “Pandemi, bilgiye erişim ve sansür” webinarına çağırıyor. Adli tıp uzmanı, insan hakları savunucusu Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci, akademisyen Can Ertuna çalışmaları ve uzmanlıkları ışığında Susma Platformu Koordinatörü Ayşen Güven’in sorularını yanıtlayacak. Susma Platformu'ndan etkinlik için yapılan açıklama şu şekilde:

"Koronavirüs salgını tüm dünyada bir “felaket” olarak dolaşırken nesnel ve bilimsel bilgiye erişebiliyor muyuz? Gazetecilik bu süreçte nasıl bir rol üstleniyor?

Salgının geleceği, ilaç çalışmaları, önlemler, tedaviler uzmanların açıklamaları ve habercilerin çabaları ile gündeme gelirken “nasıl bir gazetecilik” sorusu da yeniden tartışılıyor. Hükümetlerin sağlık politikaları, halka karşı şeffaf olup olmamaları da öyle.

Çin’de hükümetin virüsle ilgili ilk bulguları sakladığı iddiası doğruysa eğer halktan gerçekleri saklamak sahiden dünyayı bir salgınla yüz yüze getirmiş olabilir mi? Ya da New York Times’ın yazdığı gibi Türkiye ölüm rakamlarını gerçekten gizliyor mu ? Sınır Tanımayan Gazeteciler’ in “koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin’de medya özgür olsaydı, salgınla ilgili duyurular daha erken yapılmış olsaydı binlerce kişinin hayatının kurtulabileceği” savı ne kadar yerinde?

Yalan haber ve dezenformasyonun, pandemi sürecinde nasıl bir tehdite dönüştüğünü bir kez daha gördüğümüz bugünlerde, sansürün bilgi ve haber ekosisteminde yol açtığı sorunları “Pandemi, bilgiye erişim ve sansür” webinarında konuşuyoruz. 31 Mayıs Pazar günü saat 17.00‘de düzenlenecek webinara soru ve görüşlerinizle katılabilirsiniz.

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Bilgilendirme notu: Kayıt yaptırdıktan sonra, e-posta adresinize iletilecek olan mailde yer alan linke ya da “”Click Here to Join” ibaresine tıklamanız gerekmektedir.

Webinar’ın yapılacağı Zoom uygulamasını bilgisayarınıza veya telefonunuza indirmeniz gerekmektedir. İndirme işlemi sadece 15 saniye sürmektedir."

Etkinlik sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.