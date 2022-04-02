Süslü Korkuluk'ta zam krizi: Kadrodan çıkarıldı

Süslü Korkuluk dizisinde Çağatay Ulusoy’un partneri olması planlanan Esra Bilgiç'in yapım şirketiyle anlaştığı şartlardan farklı talepleri nedeniyle kriz yaşandığı ve kadrodan çıkartıldığı öğrenildi.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ, "Yine Esra Bilgiç yine kriz" başlıklı yazısında Süslü Korkuluk dizisinde yaşanan krizi yazdı.

Üstündağ, şunları kaydetti:

"Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Murat Yıldırım’la başrolü paylaştığı 'Ramo' setinde Esra Bilgiç’in sürekli sorun çıkarttığını ve setin iki defa durmasına sebep olduğunu yazmıştım. İKİ DEFA ZAM İSTEDİ! Son duyduğum habere göre; Çağatay Ulusoy’un başrolü olduğu 'Süslü Korkuluk' dizisinde Esra Bilgiç partneri olmuştu. Bugün sete çıkacak olan Esra Bilgiç, çıkarttığı kriz yüzünden kadrodan çıkartıldı ve onun olmadığı sahneler ile çekimler devam ediyor. Nedeni ise son dakikada anlaşılan şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri ile iş başlamadan sıkıntı yaratmaya başlamış.

Esra Bilgiç’in menajeri dün akşam yapımcıyı arayarak sete başlamadan iki defa zam istediği uzun konuşmalar sonrasında yapımcının ise Esra Bilgiç’i kadrodan çıkarttığını öğrendim."