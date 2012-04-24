Susana Baca Bahçeşehir'e geliyor

Grammy ödüllü sanatçı Susana Baca, 28 Nisan Cumartesi akşamı Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde, Afrika ve Latin müziğinin eşsiz tınılarını müzikseverlerle buluşturacak.

Afrika kökenli Perulu sanatçı, Afro-Peru müziğinin uluslararası alandaki en seçkin ismi Susana Baca, kültür ve sanatın yeni buluşma noktası Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde müzik severlere unutamayacakları bir konser vermek için hazırlanıyor.

Açıldığı günden bu yana ülkemiz ve dünya müziğinin en prestijli sanatçılarına ve birbirinden güzel tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi (BKSM) 28 Nisan Cumartesi günü Grammy'li sanatçı Susana Baca'ya ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Susana Baca kimdir?

Grammy ödülünün de dahil olduğu kariyerinde 13 albümü bulunan Afrika kökenli olan Susana Baca, uzun süredir hem Peru'da hem de uluslararası alanda, Afro-Perulu müziğinin ve kültürünün gelişmesinde önemli bir figür olmuştur.

2011 yılında Peru Devlet Başkanı Ollanta Humala tarafından Kültür Bakanlığı görevine getirilen ünlü sanatçı, böylece ülke tarihinin de gördüğü ilk siyahi bakan olmuştur.

Susana Baca hayatı boyunca süren müzik kariyerine Luaka Bop etiketiyle raflarda yerini alan yeni albümü Afrodiaspora ile devam ediyor. Grammy ödüllü Afrika kökenli Perulu sanatçı, bu çalışmasıyla Latin Amerika müziği ve kültürü üzerindeki Afrika etkilerini keşfetmeyi amaçlıyor. Afrodiaspora, Baca’nın şimdiden bir düzineden fazla albümle taçlandırılmış parıltılı müzik kariyerinde bir kilometre taşı olmaya adaydır.