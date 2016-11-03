Susan Sarandon neden Clinton'a oy vermiyor?

Amerikalı ünlü oyuncu Susan Sarandon, ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Hillary Clinton arasında bir tercih yapmayacağını açıkladı.

BBC'de yayımlanan Newsnight programında konuşan ünlü oyuncu, iki adayı da desteklemediğini vurguladı, "Dünya bu noktaya 'daha az şeytani olanı' seçtiği için geldi" dedi.

Sarandon, seçilirse Hillary Clinton'un "ilk kadın başkan" olacağına dair hatırlatmaya ise "Oyumu vajinamla kullanmıyorum. Gerçek sorunlar başkanın cinsiyetinden çok daha önemli" yanıtını verdi.

Kendisini asıl endişelendirenin, kimin başkan olduğu değil, çevre ile ilgili sorunlar olduğunu söyleyen Sarandon, seçimde Yeşil Parti'nin başkan adayı Jill Stein'i desteklediğini belirtti.

Sarandon, Demokrat Parti'deki başkan adaylığı yarışında, Hillary Clinton'a karşı Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı desteklemişti. Sanders ise Temmuz ayında yarıştan çekildiğini ve Clinton'a destek vereceğini açıklamıştı.