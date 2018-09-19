Susam Sokağı yapımcıları: Edi ile Büdü, eşcinsel bir çift değil

Susam Sokağı yapımcıları, Türkiye'de Edi ve Büdü olarak bilinen karakterlerinin "eşcinsel bir çift" olduğu yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Erkek olsalar ve pek çok insani karaktere sahip olsalar da onlar birer kukla ve cinsel yönelimleri yok" denildi.

Programın yazarlarından Mark Saltzman, ABD'de de Edi ve Büdü olarak bilinen kukla karakterlerin "bir çift olarak tasarladığını" açıklamıştı.

Queerty sitesine bir röportaj veren Saltzman, "Bir keresinde, bir anaokulu öğrencisinin, annesine, Edi ve Büdü'nün sevgili olup olmadıklarını sorduğunu okumuştum. Edi ve Büdü'yü arka planında böyle büyük bir gündem olmadan yazdım. Onları farklı bir bağlama yerleştirmedim." demişti.

Susam Sokağı, kurumsal olarak da "Susam Sokağı Workshop" Twitter hesabı üzerinden benzer bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Her zaman dediğimiz gibi Edi ve Büdü en yakın arkadaşlar. Bu karakterler, çocuklara, birbirlerinden çok farklı olsalar da iyi dost olunabileceğini öğretmek için yaratıldı. Erkek olsalar ve pek çok insani karaktere sahip olsalar da onlar birer kukla ve cinsel yönelimleri yok" denildi.

Edi ile Büdü'nün aralarındaki ilişkinin boyutu 1969'da program başladığından bu yana tartışma konusuydu.