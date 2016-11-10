Susam Sokağı beyaz perdeye taşınıyor

Popüler çocuk programı Susam Sokağı sinemaya aktarılıyor. Programın hangi isimle filmleştirileceği henüz belli olmasa da 'Fox' yapımcılıktan 'Warner Bros'a gecen Shawn Levy, yapım aşamasındaki filmin çocuklar kadar Susam Sokağı ile büyüyen ebeveynler için de eğlenceli olmasını hedeflediklerini belirtiyor.

Levy, Gelenler, Çılgın Bir Gece ve Müzede Bir Gece üçlemesi gibi yapımlar ile biliniyor.

Amerika'da 46 yıldır yayınlanan Susam Sokağı, New York'un bilinmeyen bir sokağında yaşayan bir grup insan, canavar ve hayvanın maceralarını konu ediniyor. Dizinin daha önceki film uyarlamaları: O Kuşu Takip Et ve Elmo'nun Grouchland Maceraları. Susam Sokağı programı, Türkiye'de 1980'li yılların sonunda iki sezon için TRT'de uyarlanmış ve yayınlanmıştır. Bu iki sezondan sonra yeni uyarlama yapılmamıştır.