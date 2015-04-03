Süryani Derneği, tüzüğünde 'eş başkanlık' var diye ilk duruşmada kapatıldı!

Mardin Midyat Kaymakamlığı tarafından isminde geçen “birlik” ile dernek tüzüğünde, “dini ve kültürel faaliyetler, eşbaşkanlık, kadın, gençlik, engelli, çocuk hakları, yoksullukla mücadele ve hak savunuculuğu” gibi maddeler bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan Mardin Süryani Birliği Derneği, Mardin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında kapatıldı.

Dernek başkanı Yuhanna Aktaş, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

imc.com'da yayımlanan habere göre; Türkiye’de ilk defa bir Süryani derneğinin devlet tarafından kapatıldığını söyleyen Aktaş, 2002 yılında oluşturdukları platformunun ardından geçtiğimiz yıl dernekleşmeye gittiklerini belirtti. Dernekte kültürel faaliyetlerin yanında, Asuri- Süryani, Keldani, Kürt, Arap ve Mıhallemi halklarının birliktelik sağlandığını belirten Aktaş, “Bu karar, yurt içinde ve yurt dışında yasayan Süryanileri tedirgin edip, kaygılandırmıştır. Bu şekilde halkların örgütlenmesinin önü kesiliyor. Ayrıca bir kaç yıldır çözüm süreciyle başlayan olumlu havaya denk düşmeyen siyasi bir karardır” dedi.

'Devletten özür beklerken kapatıldık'

Kararın, kendi toprağına geri dönmek isteyen Süryanilerin umudunu kıran bir sonuç olduğunu belirten Aktaş, Süryanilere dönük gerçekleştirilen soykırımın 100’üncü yılı olduğuna dikkat çekerek, “Biz soykırımın yüzüncü yılında devletten kendi karanlık geçmişiyle yüzleşmesini ve Süryaniler için özür dilemesini beklerken devlet, Süryani derneğimizi kapattı. Bize yüz yıl öncesinin acı hatıralarını tazeletti” dedi. Aktaş, karara itiraz edeceklerini ve sonuç almadıkları taktirde AİHM’e gideceklerini belirtti.

