İlk kez Süryanice köy ismi iade edildi

Türkiye'de ilk kez bir Süryani köyünün ismi iade edildi. Mardin'e bağlı Midyat ilçesindeki Alagöz mahallesinin ismi özgün ismi Bethkustan ile değiştirildi.

1921 yılından itibaren devlet politikası kapsamında yaklaşık 30 bin 280 yerleşim yerinin adı Kütçe, Ermenice, Rumca, Lazca, Çerkesçe, Ermenice, Süryanice ve Arapça olduğu için değiştirildi. Bu yerleşim yerlerinin 12 binden fazlası köydü. Son yıllarda arka arkaya Kürt köylerinin isimleri iade edilmeye başlandı. Ancak ilk kez bir Süryani köyünün ismi iade edildi.

Zaten bizim için hep Bethkustan'dı

Köydeki Akad Derneği'nin başvurusu üzerine Belediye meclis kararıyla değiştirilen köyün ismi artık Bethkustan.

Bianet’te yer alan habere göre, Dernek Başkanı Adem Coşkun, zaten yedi sene önce köyün tabelasını kendilerinin değiştirdiğini ancak şimdi isim iadesinin resmiyet kazandığını belirtiyor.

"Zaten kimse köye Türkçe ismiyle hitap etmezdi bizim için onun adı hep Bethkustan'dı. Ama iade edilmesiyle bize ait olanı geri aldık ve kendimizi bulduk."

1960'lardan itibaren göç veren köyde şu anda 20 aile yaşıyor. 850 aile ABD ve Avrupa'da, 200 aile ise Suriye'de yaşıyor. Geri dönmeyi düşünenler var ama dönen yok. Coşkun köyün çok eski olduğunu kanıt olarak M.S. 34 yılında inşa edilen Suriyani Ortodoks Mor Eliyo Kilisesi'ni gösteriyor.

Emsal teşkil edecek

Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı Evgil Türker, bu kararın diğer Süryani köy isimlerinin iadesi için de emsal teşkil edeceğini söylüyor.

"Türkiye'de Turabdin bölgesinde birçok Süryani köyü vardı ancak şu anda Süryanilerin yaşadığı yaklaşık 15 köy var. Hepsinin isminin tek tek değişeceğini umuyoruz."

Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada mahalleye dönüştürülen köy ve beldelerin yaygın olarak bilenen Kürtçe, Mıhallemice ve Süryanice eski isimlerinin iade edilmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulacağını söylemişti.