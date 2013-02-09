Survivor'un ünlüler takımı belli oldu

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Survivor'a bu sene Nazenin Tokuşoğlu, Irmak Atuk, Ümit Karan, Doğukan Manço, Cengiz Coşkun, Dağhan Külegeç, Bennu Gerede, Erhan Yavuz katılacak.

Ünlü yarışmacıların Survivor'a katılması için çok para verdiği konuşulan Ilıcalı'nın bu sene katılacak ünlülere bölüm başı 20 bin TL vereceği öğrenildi.

Survivor’a gidecek isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.



Ödemeler bölüm başı



Geçtiğimiz yıllarda her ünlüye farklı miktarlarda para veren Ilıcalı, bu yıl yarışmaya katılacak olanlara eşit miktarda para ödeyecek.

Daha önceki bölümlerde farklı rakamlar olması huzursuzluk çıkarmıştı. Ilıcalı, bu kez ödemeleri de bölüm başı yapacak. Her bölüm için vereceği ücret de 20 bin lira olacak.



Ilıcalı: Kabaca hesap yapıyorum



Acun Ilıcalı ünlülere yüksek miktarda para vermesini geçtiğimiz aylarda şu sözlerle açıklamıştı:

"Sonuçta bu isimler adada geçirdikleri zamanı İstanbul 'da geçirseler belli miktarda para kazanacaklar ve ona göre de ödemeleri devam edecek. Kabaca şöyle bir hesap yapıyorum: Bu yarışmacı bu süreyi İstanbul'da geçirse ne kadar kazanırdı? diyorum."