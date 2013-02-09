T24 LogoT24 Logo
Magazin

Survivor'un ünlüler takımı belli oldu

Survivor'a katılması için çok para verdiği konuşulan Ilıcalı'nın bu sene katılacak ünlülere bölüm başı 20 bin TL vereceği öğrenildi

09 Şubat 2013 12:46

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Survivor'a bu sene Nazenin Tokuşoğlu, Irmak Atuk, Ümit Karan, Doğukan Manço, Cengiz Coşkun, Dağhan Külegeç, Bennu Gerede, Erhan Yavuz katılacak.

Ünlü yarışmacıların Survivor'a katılması için çok para verdiği konuşulan Ilıcalı'nın bu sene katılacak ünlülere bölüm başı 20 bin TL vereceği öğrenildi.

Survivor’a gidecek isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.


Ödemeler bölüm başı


Geçtiğimiz yıllarda her ünlüye farklı miktarlarda para veren Ilıcalı, bu yıl yarışmaya katılacak olanlara eşit miktarda para ödeyecek.

Daha önceki bölümlerde farklı rakamlar olması huzursuzluk çıkarmıştı.  Ilıcalı, bu kez ödemeleri de bölüm başı yapacak. Her bölüm için vereceği ücret de 20 bin lira olacak.


Ilıcalı: Kabaca hesap yapıyorum


Acun Ilıcalı ünlülere yüksek miktarda para vermesini geçtiğimiz aylarda şu sözlerle açıklamıştı:

"Sonuçta bu isimler adada geçirdikleri zamanı İstanbul 'da geçirseler belli miktarda para kazanacaklar ve ona göre de ödemeleri devam edecek. Kabaca şöyle bir hesap yapıyorum: Bu yarışmacı bu süreyi İstanbul'da geçirse ne kadar kazanırdı? diyorum."

ETİKETLER

acun ılıcalısurvivor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24