Survivor'ın olay adamı Turabi yine sahnede

Survivor All Star’da yaptığı aykırı hareketlerle sürekli gündemde olan Turabi Çamkıran, bu kez sembol yarışmasında bayrağı almak için Hakan'a tekme attı. Bunun üzerine Acun ılıcalı, Turabiyi affetmedi. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, aynı yarışmacının 3 yanlış hareket yaptığı için artık sadece yarışmadan diskalifiye edilmesinin söz konusu olmayacağını ve 1 hafta boyunca Turabi’nin yarışmalardan men edildiğini söyledi.

Turabi’nin bir daha bu şekilde bir davranış sergilerse yarışmadan eleneceğini açıklayan Acun Ilıcalı, bunun son ikaz olduğunu söyledi.

Turabi'nin Hakan'a tekme attığı görüntüler şöyle: