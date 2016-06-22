Survivor'da Semih Öztürk yarışmaya veda mı ediyor?

Survivor'da sakatlanan Semih Öztürk, tedavi için Houston'a gönderilecek.

Havuzdan "Parmağım kırıldı" diyerek çıkan Semih Öztürk hemen hastaneye kaldırılmıştı. Survivor doktoru Metin Kuş ilk müdahaleden sonra 'Beni aşan bir durum' diyerek sakatlığın ciddi olduğunu belirtmişti.

Acun Ilıcalı Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtlandığı ada konseyinde Semih Öztürk'ün son durumu hakkında "Parmağı kırılan Semih Öztürk'e operasyon yapıldı. Doktorların raporuna göre Semih ABD'ye Houston'a ameliyata da gönderilebilir" ifadelerine yer verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Survivor doktoru Metin Kuş ile birlikte Dominik'deki doktorlar Semih Öztürk ile ilgili son kararı verecekler. Survivor Kıbrıs finaline 9 gün kala Semih Öztürk adaya zorunlu olarak veda edebilir. Acun Ilıcalı Semih ile ilgili son durumu doktorların belirleyeceğini söyledi.