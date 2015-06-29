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Survivor'da şaşırtan sonuç

Dün geceki eleme sonrası Kıbrıs'taki büyük finale sadece gidecek olan dört isim netleşti

29 Haziran 2015 10:18

Survivor'da kim elendi sorusu dün akşam cevap buldu. Survivor All Star'da Kıbrıs finali öncesi son elemeler yapıldı ve elemelere kalan Hasan ve Merve karşı karşıya geldi. Survivor All Star'dan elenen isim ise Hasan oldu.

 

Kıbrıs'a 4 oyuncu gidiyor

 

Kıbrıs'taki büyük finale sadece dört kişi gidebilecek. Turabi haftalar önce Kıbrıs'a gitmeyi garantilemişti. Dokunulmazlık oyununda Kıbrıs'ı garantileyen bir diğer isim ise Hilmi Cem oldu. Merve Aydın, Hasan ve Begüm Kıbrıs'a gitmek için mücadele ederken, dokunulmazlık oyununda Kıbrıs'a gitmeye hak kazanan yarışmacı ise Begüm oldu. Dün gece elemeye çıkan Hasan ve Merve arasındaki yarışı Merve kazanınca Kıbrıs'taki finalde yarışacak dört isim netleşti.

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