"Survivor'da o kadar da aç kalmıyorduk" demişti; Acun Ilıcalı-Merve Büyüksaraç davasında karar çıktı

Manken Merve Büyüksaraç'ın "Survivor 2012" sonrası, "Adada o kadar aç değildik, yapım ekibi bize yemek veriyordu" demesinin ardından Acun Ilıcalı'nın açığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Ilıcalı'yı haklı bularak Büyüksaraç'ı 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Manken ve model Merve Büyüksaraç 2012 senesinde katıldığı Survivor yarışmasıyla alakalı çeşitli iddialarda bulunmuştu. Büyüksaraç hatta o dönem, yarışmada yemek verildiğini belirtmişti. Bu iddiaların ardından medya patronu Acun Ilıcalı, manken hakkında tazminat davası açarak iddiaları yalanlamıştı. Görülen davada sona gelindi.

Manken Merve Büyüksaraç 2012 Survivor'ı sonrası, Survivorla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı'nın büyük tepkisini çekmişti. İddiaların, kendilerini karalamak için uydurulan yalanlar ve iftiralar olduğunu söyleyen Ilıcalı, o dönem Büyüksaraç'a avukatı aracılığıyla tazminat davası açmıştı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin bugün verdiği kararla Acun Ilıcalı haklı bulundu.

Mahkeme Merve Büyüksaraç'ı 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.